- Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a intalnit sambata cu omoloaga sa din Franta, Catherine Colonna, cu ocazia escalei facute in Romania de avionul care il aducea pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, din vizita efectuata in China, iar seful diplomatiei romane a pledat, intre altele, pentru ridicarea…

- Președintele francez Emmanuel Macron, care a fost intr-o vizita oficiala in China, a aterizat pentru o escala tehnica in Romania, pe parcursul zborului de intoarcere catre Franța. Președintele francez a aterizat pe Otopeni, dar nu va parasi aeroportul, spun sursele Antena 3 CNN. Este doar o escala tehnica,…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care a fost intr-o vizita oficiala in China, a ajuns, sambata, in Romania. Este insa doar o escala tehnica, nu este o vizita pe care președintele Emmanuel Macron o face in Romania, in continuarea vizitei pe care a facut-o deja in China. Conform unor surse din Administrația…

- Emmanuel Macron a aterizat in aceasta dimineata in Romania, la intoarcerea din China. Președintele francez s-a intalnit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a-l convinge sa contribuie la eforturile de pace in razboiul dus de Rusia in Ucraina.

- Președintele francez Emmanuel Macron ajunge in Romania, dupa vizita efectuata in China, unde a cautat sa-l determine pe omologul chinez Xi Jinping sa se implice in eforturile de pace in Ucraina.

- Presedintele american, Joe Biden, a avut o conversatie telefonica, marti, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, cu care a discutat despre apropiata vizita a acestuia in China, a anuntat Casa Alba, scrie Rador.Cei doi lideri au vorbit si despre mentinerea sprijinului fata de Ucraina, impotriva…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in China in perioada 5-7 aprilie. Acest lucru a fost anunțat luni de purtatoarea de cuvint a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying. „La invitația președintelui chinez Xi Jinping, președintele francez Emmanuel Macron va efectua o…

- Presedintele francez Emmanuel Macron anunta vineri ca urmeaza sa fie insotit de catre presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen in vizita sa din China, la inceputul lui aprilie, relateaza AFP. "I-am propus presedintei von der Leyen sa ma isoteasca intr-o parte" a vizitei, pentru a prezenta…