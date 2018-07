Stiri pe aceeasi tema

- Lisabona, 26 iul /Agerpres/ - Presedintele francez Emmanuel Macron a indicat vineri la Lisabona ca are in vedere o Europa construita in trei cercuri in urmatorii 10-15 ani, cu Franta chemata sa faca parte din tarile cele mai integrate, 'inima reactorului', informeaza AFP. Intrebat despre viziunea…

- Intrebat despre viziunea sa asupra Europei in cursul unei 'consultari cetatenesti', alaturi de premierul portughez Antonio Costa, seful statului francez a apreciat ca arhitectura continentului (european) va evolua in urmatorii ani. 'Vad un cerc larg care poate fi dincolo de cei 27, ceva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a aparat sambata "imaginea unitatii si a eficientei" oferita de Europa dupa incheierea acordului privind migratia la summitul UE de la Bruxelles, relateaza AFP. Intampinandu-i pe premierii ceh si slovac la Palatul Elysee, presedintele francez a declarat…

- 'Franta nu va deschide centre' de primire pentru migrantii care debarca in Europa, intrucat nu este prima tara de sosire, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce a participat la Consiliul European la care a fost convenit un acord ce prevede crearea unor astfel de centre in…

- Franta si Spania propun infiintarea pentru migranti a unor "centre inchise de debarcare pe pamant european", de unde sa se gestioneze situatia acestora si apoi sa fie repartizati catre tarile Europei, a declarat sambata presedintele francez Emmanuel Macron, evocand "o solutie diferita si complementara"…

- Moldova poate prezenta interes pentru businessul rusesc prin faptul ca are incheiate acorduri de liber schimb atat cu tarile CSI, cat si cu Uniunea Europeana (DCFTA), dar si cu Turcia, iar pozitia geografica favorabila a Moldovei intre Europa si Rusia o face atractiva pentru dezvoltarea businessului…

- BUCUREȘTI, 17 mai — Sputnik, Dragoș Dumitriu. "Donald Trump ne-a facut sa ne dam seama ca, daca avem nevoie de o mâna de ajutor, va trebui sa contam doar pe noi însine", a declarat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, înainte de summit-ul liderilor europeni…

- Intr-o batalie asupra acordului nuclear cu Iranului, cei care au dorit ca SUA sa se retraga, au caștigat. Cu patru zile inainte de 12 mai, zi pe care Trump și-a setat-o pentru a lua o decizie cu privire la acordul nuclear, președintele american a spus ca SUA se vor retragere ”din aceasta afacere proasta”…