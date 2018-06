Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul National francez Financiar (PNF) a anuntat luni o ancheta cu privire la un conflict de interese, dupa ce Asociatia Anticor a depus o plangere in care acuza mana dreapta a presedintelui Emmanuel Macron de favorizarea unui armator privat aflat in negocieri cu statul si cu care are legaturi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ajuns joi in Noua Caledonie pentru "o vizita sensibila", la 30 de ani dupa evenimentele sangeroase care au avut loc in acest arhipelag francez din Pacific si cu sase luni inainte de organizarea unui referendum asupra independentei, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- De departe evenimentul saptamanii a fost vizita președintelui francez Emmanuel Macron in Statele Unite. Știm ca au discutat despre Iran și criza din Siria și ca Donald Trump e hotarat sa rupa acordul cu Teheranul.

- Presedintele Donald Trump a facut o gluma privind aspectul "perfect" al omologului sau francez, Emmanuel Macron, aflat în vizita de stat la Washington, scuturându-l de matreata în fata jurnastilor prezenti la Casa Alba. "Toata lumea spune ca avem o…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de la…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania. Dragnea a declarat ca puterea…

- Anturajul sotiei presedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, a depus plangere pentru uzurpare de identitate, dupa trimiterea de emailuri false pe numele sau, a anuntat vineri cabinetul sau, informeaza AFP. Aceasta plangere a fost depusa la Paris in urma informatiilor parvenite de la Palatul…

- Guvernul francez va prezenta la jumatatea saptamanii viitoare proiectul de reforma institutionala promisa de presedintele Emmanuel Macron, acesta din urma dorind in special reducerea numarului de parlamentari cu 30%, a indicat vineri Palatul Elysee, scrie agerpres.ro.