Dar el adauga ca Ucraina este „deja un membru” al familiei europene datorita „luptei” și „curajului” sau, relateaza BBC .De asemenea, Macron a declarat in Parlamentul European de la Strasbourg ca spera ca UE sa avanseze „rapid” in ceea ce privește aderarea Ucrainei.Ucraina a completat cel de-al doilea chestionar in cadrul procesului de aderare la UE.