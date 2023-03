Stiri pe aceeasi tema

- Vizita lui Xi in Rusia va ține pana miercuri. Potrivit analiștilor, președintele rus Vladimir Putin se așteapta ca președintele chinez Xi sa-și exprime solidaritatea impotriva hegemoniei occidentale in urma discuțiilor care vor avea loc la Moscova, relateaza Mediafax. De asemenea, specialiștii cred…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, 17 martie, sprijinul pentru omologul sau moldovean, Maia Sandu, fata de ”tentativele de destabilizare rusesti” in Republica Moldova si ”tensiunile pe care acestea le provoaca”, a anuntat Palatul Elysee, citat de Agerpres. In cadrul unei convorbiri…

- Vizita președintelui chinez Xi Jinping in Rusia, programata pentru 20-22 martie, va fi o "vizita a pacii", China intenționeaza sa joace un rol constructiv in rezolvarea crizei din Ucraina. Despre acest lucru a declarat vineri purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. "Aceasta…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, 17 martie, sprijinul pentru omologul sau moldovean, Maia Sandu, fata de ”tentativele de destabilizare rusesti” in Republica Moldova si ”tensiunile pe care acestea le provoaca”, a anuntat Palatul Elysee, citat de Agerpres. In cadrul unei convorbiri…

- Emmanuel Macron a declarat ca doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, avertizandu-i in acelasi timp pe cei care vor „mai presus de toate sa zdrobeasca Rusia” ca aceasta nu va fi niciodata pozitia Frantei. „Nu cred, ca unii, ca Rusia ar trebui sa fie total invinsa, atacata pe teritoriul sau”,…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron va aborda vineri, 16 februarie, la Conferinta de securitate de la Munchen ”mijloacele care sa asigure infrangerea Rusiei” si ”mecanismele” care vor permite in viitor ”garantarea securitatii” in Europa, a anuntat miercuri Palatul Elysee, citat de AFP. Președintele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca va continua sa "discute cu Rusia", in ciuda criticilor care se amplifica in jurul sau. De asemenea, presedintele Macron a facut apel la China sa ia atitudine impotriva "razboiului imperialist" al Rusiei in Ucraina, relateaza televiziunea…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…