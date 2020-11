Stiri pe aceeasi tema

- Noul ''Pact european asupra migratiei si azilului'' prevede ca tarile care nu doresc sa preia solicitanti de azil vor trebui sa participe la repatrierea celor ale caror cereri de azil sunt respinse sau sa-si aduca alte contributii, cum ar fi de exemplu participarea la constructia unor tabere de refugiati.…

- Comisia Europeana a propus astazi o reforma a sistemului de azil al Uniunii Europene pentru migranti. Aceasta nu prevede cote obligatorii de refugiati, dar introduce in schimb un mecanism de ‘solidaritate obligatorie’ intre statele membre ale UE. Mecanismul va fi activat atunci cand una dintre acestea…

- Comisia Europeana a propus astazi reformarea sistemului de azil al Uniunii Europene pentru migranti. Noul sistem nu prevede cote obligatorii de refugiati, dar introduce un mecanism de „solidaritate obligatorie“ intre statele membre ale UE, care va fi activat cand una dintre acestea se afla sub „presiune“…

- „Nu este suficient sa se gaseasca un vaccin. Trebuie sa ne asiguram ca cetatenii din intreaga lume au acces la el. Angajamentul nostru ferm in cadrul mecanismului COVAX este un alt semnal catre toti cetatenii care au nevoie de vaccin ca actionam in interesul lor, oriunde se afla. Nimeni nu este in siguranta…

- Noile ambitii europene in materie de digitalizare, dezvoltare sustenabila, actiune externa si consolidare economica si sociala sunt binevenite daca ne dorim un viitor mai bun pentru romani in Europa, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, el salutand, miercuri, "discursul constructiv" al presedintelui…

- Uniunea Europeana a facut un nou pas spre configurarea unei relatii mai echilibrate cu Administratia de la Beijing, a declarat luni dupa-amiaza Charles Michel, presedintele Consiliului European, dupa summitul UE-China desfasurat prin videoconferinta."Sunt multumit ca am putut discuta prin…

- Locul doi e detinut de actualul presedinte SUA, Donald Trump, care e urmarit de 85,7 milioane de internauti. De actualul lider de la Casa Alba stie toata lumea ca foloseste reteaua sociala pentru a-si trimite mesajele direct, in conditiile in care a spus in repetate randuri ca cea mai mare parte…

- Presedintia germana a Consiliului Uniunii Europene intentioneaza sa organizeze, în septembrie, o reuniune prin videoconferinta între liderii Uniunii Europene si ai Chinei, afirma surse guvernamentale de la Berlin citate de publicatia germana Süddeutsche Zeitung.Potrivit surselor…