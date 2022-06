Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron va veni saptamana viitoare la Chișinau, anunța Palatul Elysee. Emmanuel Macron se va deplasa marți in Romania, pentru a se intalni cu trupele franceze staționate acolo, apoi in Republica Moldova miercuri, „pentru a-și afirma susținerea fața de aceasta țara afectata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa marti in Romania, pentru a se intalni cu trupele franceze stationate aici, apoi in Republica Moldova miercuri, pentru a si afirma sustinerea fata de aceasta tara afectata de razboiul din Ucraina, a anuntat vineri Palatul Elyseacute;e, relateaza AFP.Presedintia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va veni saptamana viitoare in Romania, intr-o vizita in care se va intalni cu soldații francezi care se afla in țara noastra, a anunțat vineri Palatul Elysee.

- Majoritatea romanilor (71,2%) considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina, 87,3% dintre ei cred ca liderii rusi ar trebui sa fie condamnati pentru crimele de razboi, iar 65% au o parere buna despre faptul ca NATO si SUA trimit mai multe trupe in Romania, releva un sondaj realizat, in…

- In ultimele saptamani, autoritațile regiunii autonome Gagauzia s-au ciondanit cu Chișinaul pe tema panglicii Sf. Gheorghe, devenita peste noapte simbol al invaziei rusești din Ucraina, incercand de doua ori sa anuleze interdicția votata de Parlamentul Republicii Moldova. Reporterii Libertatea au mers…

- Franta va consolida trimiterea de material militar Ucrainei precum si ajutorul sau umanitar pentru aceasta tara, a anuntat sambata Palatul Elysee, dupa o convorbire telefonica intre presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski. In contextul in care presedintele…

- „Ai o opinie personala?” este intrebat un cetatean sovietic de catre un reporter care voia sa stie ce parerea are tovarasul Ivan despre perestroika lui Gorbaciov. Da – raspune Ivan Ivanovici – am o opinie personala, dar nu sunt de cord cu ea.” Pana la „operatiunea speciala” a lui Putin credeam ca este…

- Presedintele francez in exercitiu Emmanuel Macron anunta duminica faptul ca nu „nu va folosi” epitele folosite de catre omologul sau american Joe Biden impotriva lui Vladimir Putin, pe care l-a catalogat drept un „macelar”, respingand o escaladare atat „in vorbe”, cat si „in fapte” in Razboiul rus din…