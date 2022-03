Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, afirma ca razboiul din Ucraina risca sa produca o criza alimentara care poate afecta mai multe state din Africa si Orient, aratand ca este nevoie de solidaritate pentru a preveni aceasta situatie. „Suntem pe cale sa intram intr-o criza alimentara fara precedent.…

- Razboiul din Ucraina ar putea declanșa o criza alimentara in Orientul Mijlociu și Africa de Nord, deoarece țarile care depind de importurile de grau din Ucraina și Rusia se confrunta cu deficite, a declarat miercuri secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres,

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat, luni, cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski. Macron a insistat pentru „necesitatea de a ajunge la un acord pentru incetarea focului” in Ucraina. Putin a insistat cu retorica obișnuita despre „denazificarea Ucrainei” și a spus ca printre revendicarile…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata seara, 26 februarie, la Digi 24, ca in zilele urmatoare nu vor veni in Romania militari din tari NATO, dar este programata curand sosirea unui batalion francez de aproape 1.000 de militari. Intrebat daca vom vedea militari venind in zilele urmatoare…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat, sâmbata, ca razboiul declanșat de Rusia în Ucraina va fi de durata, motiv pentru care guvernul francez va pregati „un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP, citat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa