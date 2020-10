Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Coronavirus a prins Tarom intr-o perioada de expansiune in ceea ce privește numarul de curse și de calatori, deși nu și in ceea ce privește rezultatele financiare. Chiar daca a avut pierderi substanțiale pentru al doisprezecelea an consecutiv, in 2019 compania reușise sa atraga un numar…

- Inca o țara a depașit oficial pragul de 1 milion de imbolnaviri cu noul coronavirus. Argentina devine astfel a cincea țara din lume care inregistreaza aceasta cifra. Conform BBC News, in ultimele 24 de ore, autoritațile locale au anunțat 12.982 de noi infecții cu COvid-19, ceea ce face ca bilanțul total…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus. In acest timp, Marea Britanie anunța o creștere…

- Franța a raportat, duminica, cel mai mare numar de infectari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei: 26.896. Asta in contextul in care țara pare ca a intrat in al doilea val, alaturi de restul Europei, relateaza CNN, citata de Digi 24.Este a treia zi consecutiva in care Franța a raportat peste…

- Pandemia de Covid-19 a facut peste un milion de morti in lume de cind biroul OMS din China a semnalat aparitia bolii la sfirsitul lui decembrie, potrivit unui bilant intocmit de Worldometers. In total, 1,002,561 decese au fost inregistrate oficial in lume, pentru 33,322,779 de cazuri. Dintre acestea,…

- Capitala a raportat un numar crescut de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore: 244, o creștere importanta fața de ieri, cand erau 211. Totodata, județul Iași a depașit pragul de 100 de noi imbolnaviri, fiind confirmate cu 39 mai multe fața de ieri. In Bucuresti au fost inregistrate 244 de…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in lume a depașit 23 de milioane. Numarul deceselor asociate cu Covid-19 a ajuns la 800.000, potrivit centralizarii de pe Worldometers. Peste 4.500 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Franta in 24 de ore, au anuntat vineri seara autoritatile…

- Florida a devenit duminica al doilea stat american cel mai afectat de pandemia covid-19 - dupa California si inaintea statului New York, primul epicentru al epidemiei, in primavara, potrivit unor calcule Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Franța vrea sa combata separatismul: 'Vrem sa…