Au fost tensiuni mari intre președintele Franței și cel al Chinei, dupa solicitarea lui Emmanuel Macron. In timpul unei discuții, liderul francez i-a cerut omologului sau chinez sa treaca de partea Uccrainei in acest razboi, ademenindu-l pe Vladimir Putin la masa negocierilor. Descopera ce alte discuții au fost dezbatute in cadrul Summitului G 20. Franța, […] The post Emmanuel Macron, solicitare disperata catre președintele Chinei. Ce a fost pus sa faca Xi Jinping impotriva lui Vladimir Putin appeared first on Playtech Știri .