- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va discuta luni la Moscova cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre cerintele Moscovei de a primi garantii de securitate, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters, preluat de Agerpres. Rusia considera importanta…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- O discuție telefonica între premierul Marii Britanii Boris Johnson și președintele Rusiei Vladimir Putin a fost amânata pentru miercuri dupa-amiaza, dupa ce fusese programata inițial luni. Apelul telefonic a fost anulat de Boris Johnson care a fost nevoit sa raspunda la întrebarile…

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- Rusia și Ucraina își vor continua discuțiile sub medierea franco-germana peste doua saptamâni la Berlin, dupa discuții „deloc simple” miercuri la Paris, a declarat trimisul special rus pentru conflictul ucrainean, Dmitri Kozak, relateaza AFP.„În ciuda diferențelor,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marți, in Parlamentul de la Londra, ca a discutat cu oficialii americani despre excluderea Rusiei din sistemul global de plați SWIFT, aceasta fiind una dintre masurile principale pe care aliații occidentali le-ar putea adopta pentru sanționarea dura a Kremlinului…

- SUA au acuzat vineri Rusia ca a „pozitionat în avans” agenti în Ucraina pentru a desfasura o operatiune care sa poata servi drept „pretext pentru o invazie” a fortelor Moscovei, relateaza AFP și Agerpres.„Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea…

- B1 TV va difuza duminica, de la ora 15.30, documentarul „Ucraina si Rusia, razboi in Europa”, in premiera in Romania In contextul escaladarii conflictului ce se desfașoara la doar cateva sute de kilometri de granița Romaniei, B1 TV va difuza in aceasta duminica, de la ora 15:30, documentarul UCRAINA…