Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul va ridica de marti, 1 iunie, restrictiile impuse pentru stoparea raspandirii coronavirusului, inclusiv pe cele privind programul de functionare a magazinelor si restaurantelor, a anuntat guvernul de la Cairo. Din 6 mai, magazinele, mall-urile si restaurantele se inchideau la ora locala 21:00…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Cetațenii moldoveni care au primit prima doza de vaccin impotriva coronavirusului in strainatate, pot primi doza de rapel in Moldova. Anunțul a fost facut de consilierul președintelui in domeniul sanatații Ala Nemerenco pe pagina sa de Facebook. © Sputnik / Mihai CarausNumar…

- Autoritatile din Ungaria anunta ca "cetatenii tarii noastre si-au redobandit libertatea", dupa ce peste 53% din populatia adulta s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Mesajul a fost transmis de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ... The post Ungaria a vaccinat peste 53% din populatia…

- O ancheta judiciara a fost deschisa impotriva a doi veterinari chilieni care ar fi administrat vaccinuri impotriva coronavirusului canin unui numar de 75 de persoane, in lunile care au precedat sosirea vaccinurilor dezvoltate pentru oameni, potrivit informațiilor oficiale. Exista o versiune canina…

- Marea Britanie relaxeaza astazi masurile draconice din timpul carantinei. Oamenii se intorc astazi in magazinele neesentiale, frizerii, saloane de infrumusetare, sali de fitness și la terase. The post Marea Britanie a dat drumul masurilor de relaxare, dupa ce peste 32 de milioane de persoane s-au vaccinat…

- Darren Cahill (55 de ani), antrenorul Simonei Halep, a dezvaluit ca inca nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului și a explicat decizia sa. Australianul le-a marturisit fanilor, dupa ce a spus ca fiul lui a primit prima doza la finalul lunii martie, ca inca nu s-a programat pentru vaccin din cauza…

- © Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin s-a vaccinat impotriva coronavirusului BUCUREȘTI, 25 mart – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se simte bine dupa administrarea vaccinului impotriva coronavirusului, nu au fost observate efecte secundare, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, s-a vaccinat impotriva coronavirusului și se simte bine dupa vaccinare, a anunțat pentru RIA Novosti secretarul de presa al șefului statului rus, Dmitri Peskov.