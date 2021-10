Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Boris Johnson au convenit duminica, intr-o intalnire in marja summitului G20 de la Roma, sa gaseasca solutii la conflictul legat de drepturile la pescuit, relateaza dpa, potrivit Agerpres Conform presei locale, cei doi lideri au spus ca vor…

- Londra este pregatita sa activeze pentru prima data un instrument de soluționare a conflictelor prevazut în acordurile post-Brexit cu UE în disputa cu Parisul privind licențele de pescuit, a avertizat sâmbata premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP.”Nu, bineînteles,…

- ”Nu, bineinteles, nu exclud”, a declarat Boris Johnson la SkyNews, la Roma, in marja G20, unde se intalneste duminica tete a tete cu presedintele francez Emmanuel Macron. “If there is a breach of treaty we will do what is necessary to protect British interests” Prime Minister Boris Johnson says he won’t…

- Ce loc pentru Europa în fata celor doua superputeri rivale, Statele Unite si China? Afganistanul, criza submarinelor si apropiata plecare a Angelei Merkel îi obliga pe liderii UE, reuniti marti în Slovenia, sa strânga rândurile, scrie AFP, citata de Agerpre. Cei 27 de sefi…

- Un mare scandal provocat de pactul pentru construcția de submarine, care a fost incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, premierul britanic Boris Johnson a incercat sa calmeze situația și a i-a transmis Franței un mesaj in „frangleza”. „Cred ca a venit timpul ca unii dintre prietenii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o la Palatul Elysée pe Angela Merkel, cu zece zile înaintea alegerilor legislative germane prin care urmeaza sa fie desemnat succesorul cancelarului, la ultima lor cina, care marcheaza sfârsitul cuplului Macron-Merkel, relateaza Euronews…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat vineri ca Parisul isi va mentine opozitia fata de acordul comercial dintre UE si Mercosur, in contextul in care Franta urmeaza sa preia presedintia prin rotatie a Uniunii Europene la inceputul anului 2022, noteaza AFP. Opozitia presedintelui…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat luni la incheierea unui acord care sa se ridice "la inaltimea urgentei" la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26) ce va avea loc in noiembrie la Glasgow, dupa raportul in care expertii ONU avertizeaza ca incalzirea globala se accelereaza…