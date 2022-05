Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a nominalizat-o pe Elisabeth Borne, actualul ministru al Muncii, pentru functia de prim-ministru. In noul sau mandat, Macron a decis o remaniere guvernamentala, mai ales ca Franța se pregatește acum de alegeri legislative. „Presedintele Republicii a numit-o pe Elisabeth Borne prim-ministru si a insarcinat-o cu formarea unui guvern”, a precizat presedintia […] The post Emmanuel Macron și-a schimbat premierul. Cine este Elisabeth Borne appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .