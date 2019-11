Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in China saptamana viitoare, intre 4 si 6 noiembrie, pe care Parisul o doreste axata pe economie, cultura si mediu, transmite miercuri AFP, citand autoritatile celor doua tari, potrivit Agerpres.Macron, insotit de o numeroasa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut premierului britanic Boris Johnson o clarificare rapida asupra situatiei acordului privind Brexitul, dupa ce Camera Comunelor a amanat sambata votarea acestuia, a anuntat AFP, citat de agerpres.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut premierului britanic Boris Johnson o clarificare rapida asupra situatiei acordului privind Brexitul, dupa ce Camera Comunelor a amanat sambata votarea acestuia, a anuntat Palatul Elysee, citat de AFP. Potrivit presedintiei franceze, Macron…

- Presedintele bulgar Rosen Plevneliev si-a exprimat luni sprijinul pentru aderarea Macedoniei de Nord si a Albaniei la Uniunea Europeana si a criticat pozitia omologului francez Emmanuel Macron, care incearca sa blocheze inceperea negocierilor de aderare a celor doua tari la blocul comunitar, transmite…

- Statele Unite încearca sa gaseasca cea mai buna cale de a înfrunta China în timpul adunarii anuale ONU a liderilor mondiali, de saptamâna viitoare, pe tema detenției a aproximativ 1 milion de persoane musulmane, într-o regiune izolata, în contextul în care unii…

- Un ministru brazilian a declarat ca Brigitte Macron, sotia presedintelui francez, este "intr-adevar urata". Noua insulta vine dupa ce presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a comentat zilele trecute cu privire la aspectul fizic al primei doamne a Franței. "Presedintele a spus-o si acesta este adevarul.…

- ​Președintele american Donald Trump nu a exclus, miercuri, sa se întâlneasca cu omologul sau iranian Hassan Rohani în marja adunarii generale a ONU de la finalul lui septembrie, precizând însa ca nu s-a luat înca o decizie, potrivit AFP. „Bineînțeles,…

- Președintele iranian Hassan Rohani a exclus, marți, orice negocieri bilaterale cu Washingtonul și a avertizat ca Teheranul, așa cum a anunțat deja, va reduce in continuare din angajamentele in materie nucleara luate prin acordul internațional de la Viena, daca in urmatoarele doua zile nu are loc vreun…