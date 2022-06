Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean va trebui sa negocieze cu Rusia, iar europenii vor fi prezenti la randul lor la masa negocierilor, aducand garantii de securitate, a declarat miercuri presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, care a vizitat Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu" si a avut convorbiri cu…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri la Baza Kogalniceanu ca Europa va continua sa susțina Ucraina, dar iși dorește sa construiasca și pacea, ceea ce inseamna ca la un moment dat focul trebuie sa inceteze, și negocierile trebuie reluate.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, la baza Mihail Kogalniceanu, ca Rusia este o putere de temut si noi nu dorim sa avem un razboi cu poporul rus. Pentru ca Ucraina sa castige si focul sa inceteze, presedintele ucrainean va trebui sa negocieze cu Rusia, a precizat el, aratand…

- Președintele Franței a stat la masa cu soldații de la baza militara Mihail Kogalniceanu din Constanța, unde s-a aflat in vizita. Emmanuel Macron a sosit marți seara in Romania și a fost intampinat de premierul Nicolae Ciuca. Președintele Franței a mulțumit soldaților din țara sa, care se afla in baza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, la Strasbourg, ca, pentru a pune capat razboiului purtat in Ucraina de armata rusa, va trebui sa se construiasca pacea, cu Ucraina și Rusia in jurul mesei, fara a „umili” poporul rus, informeaza lefigaro.fr, citat de News.ro. „Vom avea de construit…

- Situația din Borodianka, oraș preluat recent de ucraineni de la ruși, este „mult mai ingrozitoare” decat in ​​Bucha, a spus președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Sunt mai multe victime, dar fiecare crima va fi rezolvata și fiecare calau va fi gasit, a declarat liderul de la Kiev. Rusia iși intensifica…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, in noaptea de vineri spre sambata, un nou mesaj in care afirma ca discutiile despre pace si securitate pentru Ucraina sunt „singura sansa” pentru Rusia de a-si reduce pierderile. „E timpul sa ne intalnim. E timpul sa vorbim”, a afirmat Zelenski.…

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Din orașul port Mariupol de la sud, țintit fara incetare de bombardamentele rusești in ultimele doua saptamani, peste 30.000 de oameni au fugit deja. Mariupol se confrunta cu cea…