Ministrul de externe sirian, Faysal Mekdad, aflat in vizita in Iran, a afirmat miercuri ca presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, nu a putut obtine sprijinul Iranului sau al Rusiei pentru o noua ofensiva in Siria, transmite AFP.

Qatarul va gazdui negocierile indirecte intre Iran si Statele Unite in zilele urmatoare, a relatat, luni, presa iraniana, pe fondul eforturilor Uniunii Europene de a solutiona impasul de luni de zile cu privire la negocierile de relansare a acordului nuclear din 2015, relateaza Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron a fost ridiculizat in direct la postul TV Rossiya-1, afirmandu-se despre acesta ca ia medicamente din cauza ingrijorarilor ca Vladimir Putin nu ii va raspunde la telefon.

Americanca Billie Jean King, fost numar unu mondial, a primit vineri Legiunea de Onoare, cea mai inalta distincție civila din Franța. Multipla caștigatoare de turnee majore și activista pentru drepturile LGBTQ a primit distincția la Palatul Elysee de la președintele francez Emmanuel Macron.

Franta a afirmat miercuri ca ar fi "o eroare grava si periculoasa" sa se considere ca acordul privind programul nuclear iranian va ramane "la nesfarsit pe masa", in timp ce negocierile dintre Teheran si marile puteri sunt blocate, scrie AFP.

Emmanuel Macron incearca "in van" sa dialogheze cu omologul sau, Vladimir Putin, considera presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, apreciind ca "nu este corect" ca presedintele francez sa fie pregatit, potrivit lui, "sa faca concesii diplomatice" Rusiei, relateaza AFP.

Presedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni la Berlin pentru a se intalni cu cancelarul german Olaf Scholz, prima sa deplasare de la realegere si de la investitura, pentru a marca "forta cuplului franco-german", a anuntat joi Palatul Elysee.

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Emmanuel Macron pentru realegerea sa, a anunțat Moscova, noteaza Mediafax.