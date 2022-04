Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron este reales președinte al Franței, in urma celui de-al doilea tur al votului. Al doilea tur s-a desfașurat duminica, 24 aprilie 2022. Luni dimineața, dupa numararea tuturor buletinelor de vot, Macron avea 58,5 la suta din voturi. Contracandidata lui, Marine Le Pen, a obtinut 41,45 la…

- Emmanuel Macron, reales duminica președinte al Republicii in Franța, a declarat ca votul alegatorilor care au ales sa blocheze Rassemblement national (Adunarea Nationala, partidul lui Marine Le Pen) „il obliga pentru anii care vor urma” și spune ca va fi „președintele tuturor”, potrivit AFP. „Știu ca…

- Sute de manifestanți au ieșit duminica seara in strada la Paris și Lyon in semn de protest fața de victoria electorala a președintelui francez Emmanuel Macron in fața rivalei de extrema dreapta Marine Le Pen, informeaza The Guardian. Protestatarii au aruncat cu artificii intr-o mașina de poliție din…

- Emmanuel Macron a fost reales pentru un al doilea mandat de presedinte al Frantei cu 58,5% din voturi, a anuntat luni dimineata ministerul de interne de la Paris, anuntand un rezultat provizoriu dupa numararea tuturor buletinelor de vot, transmite dpa. Contracandidata sa de extrema dreapta, Marine Le…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, a fost reales duminica pentru un al doilea mandat in fata rivalei sale de extrema dreapta Marine Le Pen, conform primelor estimari ale sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP. Emmanuel Macron, liberal, a obtinut intre 57,6% si 58,2% din voturi, in fata…

- Presedintele francez in exercitiu, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte Macron, au votat duminica, in turul doi al alegerilor prezideniale, in care o infrunta pe Marine Le Pen, la Touquet, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul presedinte socialist Francois Hollande i-a indemnat joi "pe francezi sa voteze pentru Emmanuel Macron" in turul al doilea al prezidentialelor la 24 aprilie, in numele "coeziunii Frantei" si "viitorului sau european", scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Emmanuel Macron și-a anunțat candidatura pentru al doilea mandat de președinte al Franței la alegerile care vor avea loc in luna aprilie a acestui an. El si-a subliniat intentia de a continua sa pregateasca „viitorul” si de a da „un raspuns francez si european” la provocarile actuale ale acestui secol,…