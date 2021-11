Stiri pe aceeasi tema

- 31 de persoane s-au inecat dupa ce barca lor gonflabila s-a rasturnat miercuri in timp ce incercau sa ajunga din Franta in Marea Britanie, potrivit Reuters. Organizatia Internationala pentru Migratie a declarat ca aceasta este cea mai mare pierdere de vieti omenesti in Canalul Manecii de cand a inceput…

- ''Franta nu va lasa Canalul Manecii sa devina un cimitir'', a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa moartea a cel putin 31 de migranti care incercau sa traverseze canalul, solicitand ''intarirea imediat a resurselor agentiei Frontex la frontierele externe'' ale UE'', potrivit…

- Cel puțin 26 de migranți au murit, miercuri, dupa scufundarea ambarcațiunii lor in largul coastelor de la Calais, in Canalul Manecii, a anunțat Ministerul de Interne din Franta. Operațiunile de salvare sunt inca in desfașurare. Un pescar a fost cel care a raportat, in jurul orei 14:00, descoperirea…

- În ciuda zâmbetelor cordiale de la G20 și la COP26, lupta post-Brexit dintre Boris Johnson și Emmanuel Macron în ceea ce privește pescuitul în Canalul Mânecii continua, chiar daca Franța a renunțat la aplicarea sancțiunilor la miezul nopții pentru a „da o șansa”…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat sâmbata "crimele de neiertat pentru Republica", în referire la masacrul manifestantilor algerieni din 17 octombrie 1961 de la Paris, la o ceremonie oficiala pentru a marca 60 de ani de la tragedie, transmite AFP, potrivit Agerpres.Seful…

- Aproximativ 80.000 de manifestanti, dintre care peste 6.000 la Paris, s-au mobilizat impotriva certificatului sanitar in Franta, pentru a zecea sambata consecutiv, potrivit Ministerului de Interne care noteaza ca miscarea si-a pierdut elanul, scrie AFP. Au fost 121.000 de participanti sambata trecuta,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, ca forțele militare franceze au ucis militantul islamic Adnan Abu Walid al-Sahrawi, liderul Statului Islamic din Sahara de Nord, transmite Reuters. „Este un alt mare succes în lupta noastra împotriva gruparilor…

- Zeci de mii de francezi au ieșit, pentru al șaptelea weekend consecutiv, pe strazile din Paris și mai multe orașe din țara pentru a-și manifesta opoziția fața de introducerea pașaportului sanitar prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva Covid-19 pentru a putea intra in mai multe locuri,…