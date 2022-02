Stiri pe aceeasi tema

- Motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron și președintele rus Vladimir Putin au șezut atât de departe unul de celalalt la masa discuțiilor de la Kremlin a fost refuzul liderului de la Paris de a face un test anti-Covid rusesc, potrivit unor surse din anturajul lui Macron. …

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- O delegatie de inalti oficiali americani se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea unor potentiale sanctiuni si masuri de control al exporturilor pe care le-ar putea lua SUA si aliatii lor in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, a declarat luni pentru Reuters un…

- Emmanuel Macron a vorbit sâmbata despre criza ruso-ucraineana cu premierul britanic Boris Johnson și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, înainte de calatoria sa la Moscova și Kiev, a anunțat Elysée, potrivit AFP.Aceste covorbiri telefonice separate se înscriu „într-un…

- Directorul executiv si presedinte al Consiliului de administratie al companiei energetice germane E.ON, Leonhard Birnbaum, a anuntat, luni seara, ca tara sa trebuie sa continue sa se bazeze pe gazul natural din Rusia pentru a realiza tranzitia de la carbune si a scadea preturile la energie, informeaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit din nou, luni, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre criza din Ucraina si despre arhitectura de securitate a Europei, cei doi lideri analizand si posibilitatea unei intalniri. "A continuat schimbul de puncte de vedere despre situatia…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri seara (19 ianuarie 2021) ca Franta va trimite trupe in Romania in cadrul operatiunilor NATO pentru asigurarea securitatii statelor din estul aliantei. Este un anunt major in plina criza de securitate pe flancul estic al NATO. „Am trimis trupe…