- Președintele francez Emmanuel Macron le-a mulțumit francezilor duminica seara pentru ca l-au reales pentru inca cinci ani in funcția de președinte și a spus votul alegatorilor care au ales sa blocheze venirea lui Marine Le Pen la Elysee „il obliga pentru anii care vor urma”. Macron a precizat și ca…

- Președintele in exercițiu Emmanuel Macron este favorit pentru un nou mandat, insa scorul sondajelor este strans, iar candidata extremei-drepte Marine Le Pen are o șansa mai mare ca niciodata de a caștiga, scriu Le Monde și Reuters. Francezii merg azi la urne pentru a-și alege președintele. Votul va…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca intenționeaza sa poarte noi convorbiri telefonice cu liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky in zilele urmatoare. El a anunțat despre acest lucru miercuri in emisia canalului de televiziune France 2. "In zilele urmatoare…

- Presedintele francez in exercitiu Emmanuel Macron estimeaza marti ca omologul sau rus Vladimir Putin a "decis sa nu se opreasca" in Ucraina, deoarece "are nevoie, pentru el, de o victorie militara", in pofida faptului ca "si-a dat seama ca Ucraina nu se va supune", relateaza AFP. In acest context, orasul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, obtinand un procentaj de 27,85%, in urma sa aflandu-se candidata de extrema dreapta Marine Le Pen, cu 23,15%. Cei doi se vor intalni in turul al doilea, potrivit rezultatelor finale transmise luni de Ministerul de…

- Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a obtinut 27,60- din voturi la primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Marine Le Pen, principala sa contracandidata, a luat 23,41-, arata rezultate oficiale dupa numararea a 97- din voturi. Cei doi se vor infrunta in turul al doilea, care va avea loc pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi intentia de a-si continua "fara compromisuri" ofensiva impotriva "nationalistilor" in Ucraina, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului, informeaza agerpres.ro.