Emmanuel Macron primește încurajări din partea secretarului general al NATO înaintea întâlnirii cu Putin Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a apreciat sambata ”angajamentul personal” al presedintelui francez Emmanuel Macron fata de strategia de ”disuasiune si dialog” a aliatilor occidentali in fata Rusiei, inaintea intalnirii pe care liderul de la Elysee o va avea luni la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza agentia EFE. ”Am avut o discutie buna cu presedintele Emmanuel Macron despre comasarea militara a Rusiei in si in jurul Ucrainei. Am laudat angajamentul sau personal fata de dubla abordare a NATO de disuasiune si dialog”, a scris Stoltenberg pe Twitter , unde a mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

