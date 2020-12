Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez a fost testat pentru SARS-CoV-2 dupa ce a prezentat simptome specifice. Palatul Elysee a anunțat ca Macron a intrat in autoizolare pentru o saptamana. In timpul autoizolarii va continua sa lucreze și sa-și desfașoare activitațile obișnuite de la distanța.Nu au fost oferite detalii…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clément Beaune a asigurat joi ca Regatul Unit nu a beneficiat de niciun avantaj în alocarea unui prim vaccin anti-Covid-19 din cauza Brexit, contrar a ceea ce spune Londra, potrivit AFP.„Nu a existat niciun avantaj conferit…

- „Voi spune asta public, nu va fi ușor dar vom incerca", a declarat cancelarul Angela Merkel dupa ce s-a intalnit cu liderii landurilor germane, afirmația acesteia venind dupa anunțarea extinderii carantinei parțiale pana in 20 decembrie, potrivit BBC, citat de Hotnews.ro CIOLACU a spus ce se va intampla…

- Ludovic Orban a vorbit primul, dupa care Jean Castex și-a pus un purtator de cuvant sa susțina discursul. In momentul in care a trebuit sa i se adreseze premierului roman, Castex a fost nevoit sa se uite pe o foaie, unde avea notat numele lui Ludovic Orban. "Sunt, in mod deosebit, onorat și…

- ”Dupa noua luni de lupta cu Covid-19, simpla notiune de comunitate internationala pare zdrentuita. Daca nu ne vom uni si nu vom actiona impotriva dusmanului nostru comun, stim ca toata lumea va avea de pierdut. Acum este momentul...ca umanitatea sa depaseasca granitele si sa repare sciziunile”, a afirmat…

- Pandemia de coronavirus a provocat pana acum 960.000 de victime in intreaga lume și a depașit 31 de milioane de cazuri confirmate de imbolnavire. Aceasta este ulimul bilant publicat pe site-ul Universitații John Hopkins, anunta ansa . Statele Unite, India și Brazilia sunt cele mai afectate țari. In…