Președintele francez Emmanuel Macron, aflat miercuri intr-o vizita oficiala la Chișinau, a adresat un mesaj in limba romana poporului Republicii Moldova, dupa ce s-a intalnit cu președinta Maia Sandu, transmițandu-le moldovenilor ca „avem multe lucruri in comun și multe de facut impreuna". „Poporului…

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns miercuri dupa-amiaza la Chișinau, intr-o vizita oficiala, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu". Liderul francez a fost intampinat de catre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit site-ului moldovenesc Agora.Cei…

Un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a lui Emmanuel Macron precizeaza ca președintele francez a venit in vizita deoarece era important sa sublinieze prietenia și sprijinul pentru Romania. Emmanuel Macron a ajuns marți seara in Romania, iar miercuri dimineața s-a intalnit cu președintele Klaus…

Important este ca, in acest moment extrem de dificil in plan militar, guvernul si societatea din Ucraina sa primeasca din partea liderilor europeni nu doar cuvinte, ci in primul rand asistenta militara si sprijin institutional pentru integrarea europeana. In presa romaneasca a aparut informatia neoficiala,…

Publicul va afla despre o eventuala deplasare a președintelui Klaus Iohannis in Ucraina dupa ce un astfel de eveniment se va fi consumat deja, a explicat, luni seara, la Digi24, ministrul de externe Bogdan Aurescu, intrebat despre anunțul facut de un parlamentar ucrainean, pe Twitter, ca șeful statului…

Un parlamentar din Ucraina anunța ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va alatura delegației alcatuite din președintele Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi și va merge joi la Kiev, relateaza Mediafax.

Președintele francez Emmanuel Macron vrea o noua Uniune Europeana alaturi de Marea Britanie și Ucraina, un proiect de care s-a aratat interesat cancelarul german Olaf Scholz. Macron a fost in vizita la Berlin, pentru a se intalni cu cancelarul german Olaf Scholz, promovand in același timp și proiectul…

Ex-președintele țarii, Igor Dodon, a venit cu o reacție dupa ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat ca Uniunea Europeana ar putea oferi suport militar Republicii Moldova, dupa modelul care ajuta acum Ucraina.