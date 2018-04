La aproape un an de la alegerea sa ca sef al statului francez a venit si timpul figurilor posace."Aceasta se anunta a fi foarte laborios si ar trebui, in opinia mea, sa duca doar la mici reforme", a declarat pentru AFP Stefani Weiss, analist al Fundatiei germane Bertelsmann. Publicatia Der Spiegel merge si mai departe: "Initiativa europeana a presedintelui francez este moarta si ingropata dupa numai sapte luni".



Venirea la Berlin, joi, a presedintelui Macron, in urma discursului sau din Parlamentul European, va fi o ocazie pentru a constata profunzimea bresei. Iar acest lucru vizeaza…