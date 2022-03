Intr-o declarație, Palatul Elysee a spus ca apelul a continuat conversațiile anterioare ale lui Macron cu Putin cu privire la incetarea focului și problemele de siguranța in curs. „In prezent nu exista un acord, dar președintele Macron ramane convins de necesitatea de a-și continua eforturile. Nu exista alta cale de ieșire decat o incetare a focului și negocierile de buna-credința ale Rusiei cu Ucraina", se arata in comunicat. Acesta a adaugat ca Macron „e alaturi de Ucraina”.Rusia a confirmat ca Putin și Macron au avut un apel in care au facut schimb de opinii despre situația din Ucraina și…