- Presedintele Emmanuel Macron a deplans, miercuri, la Washington, masurile economice "super agresive" ale omologului Joe Biden pentru a stimula industria americana, in prima zi a unei vizite de stat care se vrea o celebrare a prieteniei dintre Franta si Statele Unite, transmite AFP.

- Politica lui Vladimir Putin, pe principiul „divide et impera”, pare ca da roade. Unitatea Occidentului este in pericol din cauza razboiului din Ucraina. Inalți oficiali europeni sunt revoltați de politica Administrației lui Joe Biden și acum ii acuza pe americani ca fac avere din razboi, in timp ce…

- Noua strategie de securitate naționala a SUA nici macar nu menționeaza un dialog strategic intre Statele Unite și Rusia, a declarat ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI. Potrivit acestuia, prevederile acestui document sunt dezamagitoare, intrucat…

- Liderul de la Washington a cerut guvernatorilor statelor sa adopte aceasta masura și sa ii grațieze pe cei care au fost condamnați pentru o infracțiune atat de simpla.Președintele a cerut, de asemenea, autoritaților sanitare și judiciare sa regandeasca sentințele asociate cu marijuana, in contextul…

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron pe 1 decembrie la Casa Alba in cadrul unei vizite de stat, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre luni, relateaza AFP. "Aceasta vizita va afirma profunzimea si vigoarea relatiei dintre Statele…

- Statele Unite "vor lucra cu aliatii si partenerii lor pentru a impune masuri economice suplimentare rapide si severe Rusiei” daca anexeaza teritorii din Ucraina, a avertizat, vineri, presedintele Joe Biden intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…