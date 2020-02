Stiri pe aceeasi tema

- Partidul presedintelui francez si aliatii sai centristi au gasit duminica in persoana ministrului sanatatii, Agnes Buzyn, un succesor lui Benjamin Griveaux, candidatul lui Emmanuel Macron pentru postul de...

- „In chirurgia cardiaca și vasculara exista in prezent o evoluție rapida a tehnologiei și a procedurilor minim invazive. In ciuda progreselor recente in aceste tehnici, nu exista un protocol de management bine structurat care sa se aplice pacienților cu disecție aortica de tip B (DAB). (...) Aș dori…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro. Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux. „Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, a revenit din China, a trecut…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se consulta cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pe tema situatiei din Irak si indeamna Statele Unite si Iranul sa dea dovada de retinere, anunta Palatul Elysee, potrivit MEDIAFAX.Emmanuel Macron va mentine "contactele stranse" cu presedintele Rusiei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis, in mesajul de Anul Nou, ca intentioneaza sa continue planul controversat de reformare a sistemului pensiilor, in pofida protestelor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Reforma pensiilor, pentru care am asumat angajamentul…

- Macron renunta la pensia de presedinte. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a anuntat ca a decis sa renunte la pensia pe care ar urma sa o primeasca in viitor in calitate de fost sef de stat. Asta in contextul protestelor si grevelor cauzate de reforma sistemului de pensii, potrivit Le Figaro. Pensia…

- Michel Aoun, presedintele Libanului, l-a desemnat joi seara pentru functia de prim-ministru pe Hassan Diab, fost ministru al Educatiei, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Hassan Diab, de profesie inginer, a primit sustinerea miscarii siite Hezbollah si a formatiunilor…

- Dupa o mobilizare puternica in ziua de joi, Franta se pregateste vineri pentru o noua zi de greve impotriva unui proiect de reforma a sistemului de pensii care a adus sute de mii de persoane pe strazile din Franta, transmite AFP. Protestele de vineri vor afecta, din nou, in principal transporturile.…