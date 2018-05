Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri Iranul cu ”consecinte foarte grave” in cazul in care decide sa-si relanseze programul nuclear, la o zi dupa ce a anuntat retragerea Statelor Unite din acordul vizand sa impiedice Teheranul sa obtina arma nucleara, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca intentioneaza sa anunte retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian, potrivit unei persoane la curent cu aceasta conversatie, relateaza The New York Times (NYT).

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. - continua -

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat cu privire la posibilitatea declansarii unui razboi daca presedintele american Donald Trump va decide sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, scrie News.ro citand Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent, conform Mediafax.La finalul vizitei sale de trei zile la Washington, presedintele francez a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent, citat de Mediafax.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent.