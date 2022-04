Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a fost reales pentru un al doilea mandat de presedinte al Frantei cu 58,5% din voturi, a anuntat luni dimineata ministerul de interne de la Paris, anuntand un rezultat provizoriu dupa numararea tuturor buletinelor de vot, transmite dpa. Contracandidata sa de extrema dreapta, Marine Le…

- Francezii voteaza duminica pentru a-si alege urmatorul presedinte si aleg, la fel ca in 2017, intre doua Frante si doua viziuni asupra lumii: pe de o parte Emmanuel Macron, presedinte in exercitiu considerat drept favorit, si pe de alta parte, Marine Le Pen, lidera extremei drepte care nu a parut…

Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare din ianuarie 2021, le-a cerut marti francezilor sa voteze pentru realegerea presedintelui Emmanuel Macron, acuzand partidul contracandidatei acestuia, Marine Le Pen, de compromis cu Vladimir Putin, transmite AFP.

Fostul presedinte socialist Francois Hollande i-a indemnat joi "pe francezi sa voteze pentru Emmanuel Macron" in turul al doilea al prezidentialelor la 24 aprilie, in numele "coeziunii Frantei" si "viitorului sau european", scrie AFP preluat de agerpres.

Analistul politic Cozmin Gușa este de parere ca Emmanuel Macron nu prea are șanse in turul doi al alegerilor prezidențiale. Gușa invoca in argumentele sale caracteristicile celorlalți votanți.

- Actualul presedinte francez Emmanuel Macron (LREM) a obtinut 28,1 la suta din totalul voturilor la alegerile de duminica, iar Marine Le Pen (RN, extrema dreapta) a obtinut 23,3 la suta, conform estimarilor Ipsos/Sopra Steria. Candidații care nu au reușit sa intre in turul II se repoziționeaza rapid.…

- In Franta, presedintele-candidat Emmanuel Macron si-a electrizat trupele sambata in cursul unui miting urias in apropiere de Paris pentru a-si consolida pozitia de favorit la prezidentiale in fata ascensiunii in sondaje a candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen, comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…