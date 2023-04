Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron apreciaza, miercuri, ca a fi "aliatul" Statelor Unite nu inseamna "vasal", isi asuma in intregime declaratii controversate despre Taiwan si subliniaza ca "Franta este in favoarea statu-quoului in Taiwan", "sustine politica unei singure Chine si cautarea unei solutii…

- Mateusz Morawiecki, care incepe marti o vizita de trei zile in Statele Unite, a promis ca presedintia poloneza a UE – in 2025 – va face din alianta intre Washington si UE ”prima dintre prioritatile sale”. ”Alianta cu Statele Unite este un fundament absolut al securitatii noastre, care se sprijina pe…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a reiterat marți ideea președintelui Emmanuel Macron despre distanțarea Europei de Statele Unite pledand ca Uniunea Europeana sa aiba o „gandire strategica” proprie. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat aceasta inițiativa a Parisului.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, susține ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie neutra in chestiunea Taiwanului și sa nu urmeze politica SUA. Mesajul sau este criticat de politologul Valentin Naumescu, care spune ca Marcon decredibilizeaza astfel Uniunea Europeana

- Europa trebuie sa isi reduca dependenta fata de Statele Unite si sa evite sa se lase antrenata intr-o confruntare intre China si SUA in legatura cu Taiwanul, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu acordat la intoarcerea dintr-o vizita de stat in China.Macron a subliniat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron cere Uniunii Europene sa nu urmeze Statele Unite sau China in chestiunea Taiwanului, refuzand „intrarea intr-o logica de bloc contra bloc”, intr-un interviu aparut duminica in cotidianul economic francez „Les Echos”.

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, 17 martie, sprijinul pentru omologul sau moldovean, Maia Sandu, fata de ”tentativele de destabilizare rusesti” in Republica Moldova si ”tensiunile pe care acestea le provoaca”, a anuntat Palatul Elysee, citat de Agerpres. In cadrul unei convorbiri…

- Diplomati de rang inalt din capitalele Uniunii Europene sunt ingrijorati de faptul ca asteptarile nerealiste ale Ucrainei – inclusiv aderarea la UE pana in 2026 – au fost incurajate, in loc sa fie temperate, de catre inaltii oficiali de la Bruxelles, relateaza miercuri, 1 februarie, Financial Times…