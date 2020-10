Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri ca țarile occidentale vor „sa reinceapa Cruciadele”, sporind și mai tare tensiunile cu Franța, scrie Reuters. Evenimentele declanșate de publicarea caricaturilor cu profetul Mahomed, care au dus la decapitarea profesorului Samuel Paty și…

- Tatal unei eleve, Brahim Chnina, si militantul islamist Abdelhakim Sefrioui au fost inculpati miercuri pentru „complicitate la asasinat terorist” în ancheta asupra mortii profesorului Samuel Paty, a anuntat Parchetul national antiterorist din Franta, noteaza AFP și Le Figaro, potrivit…

- Cotidianul La Nouvelle Republique a primit nenumarate amenintari pe social media, dupa ce jurnaliștii au publicat pe prima pagina o caricatura cu profetul Mahomed, potrivit Mediafax. Ziariștii de la cotidianul francez La Nouvelle Republique au preluat, în 18 octombrie, o caricatura cu profetul…

- Autoritatile franceze vor inchide o cunoscuta moschee dintr-o suburbie a Parisului, aceasta fiind banuita ca ar fi facilitat uciderea profesorului Samuel Paty. Moscheea va fi inchisa pentru sase luni. Moscheea, care aduna intre 1.300 si 1.500 credinciosi, este considerata de autoritatile franceze drept…

- Autoritațile franceze au spus ca vor închide o cunoscuta moschee dintr-o suburbie a Parisului, aceasta fiind banuita ca ar fi facilitat uciderea profesorului Samuel Paty. Moscheea va fi închisa pentru șase luni, relateaza The Guardian și AFP.Moscheea, care aduna între 1.300 și…

- Cincisprezece persoane sunt in detentie preventiva in Franta in ancheta antiterorista privind asasinarea profesorului Samuel Paty, la periferia Parisului, de catre un militant islamist, afirma surse judiciare citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Printre…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a intalnit luni, la Palatul Elysee, cu familia profesorului Samuel Paty, asasinat vineri, in apropiere de Paris, intr-un atac de tip islamist, informeaza cotidianul Le Figaro, preluat de Mediafax.

- Firul evenimentelor Un barbat l-a decapitat pe profesor cu un cutit de bucatarie, iar o sursa din politie a declarat ca au existat martori care l-au auzit pe agresor strigand „Allahu Akbar” in timpul atacului, potrivit Reuters, citat in Adevarul. Politistii l-au incoltit pe atacator in cartierul invecinat…