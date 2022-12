Emmanuel Macron îndeamnă la ”darea afară” a liderilor libanezi care blochează reformele Seful statului francez a incercat incepand din septembrie 2020 – insa in zadar – sa determine clasa politica libaneza sa angajeze reforme in vederea scoaterii Libanului dintr-o dubla criza, politica si economica. ”Problema Libanului este sa rezolve problemele oamenilor si sa-i dea afara pe cei care nu stiu sa o faca”, subliniaza Macron. ”Apoi”, continua el, ”sa restructureze sistemul financiar si dupa aceea sa faca un plan, cu un presedinte cinstit, un premier cinstit si o echipa care sa puna in aplixare acest plan care sa aiba sustinerea strazii”. Deputatii – in randul carora exista disensiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

