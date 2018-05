”Relatia noastra are mult viitor (...), pentru ca Europa se intinde de la Atlantic la Urali”, a declarat presedintele Frantei, alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, la o conferinta economica franco-rusa, in cadrul Forumului Economic de la Sankt-Petersburg, in a doua zi a vizitei sale in Rusia.



”Franta este partenerul nostru vechi, traditional si fiabil (...). Ea a aspirat mereu la apararea suverantiatii sale, ceea ce este o garantie a stabilitatii in relatie”, a declarat la randul sau presedintele rus Vladimir Putin.





Exprimandu-si satisfactia fata de cresterea…