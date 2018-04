Stiri pe aceeasi tema

- Un bancher iranian a fost arestat in SUA pentru participare la o schema de evitare a sanctiunilor americane impotriva Iranului, prin dirijarea unor fonduri de peste 115 milioane de dolari in cadrul unui contract de constructii in Venezuela, informeaza Reuters. Ali Sadr Hashemi Nejad, in…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters. ‘Putem confirma ca un avion privat…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- La conferința pe teme de securitate de la Munchen, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat Iranul sa nu mai incalce spațiul aerian al țarii sale și a prezentat drept dovada o bucata de drona despre care spune ca este iraniana și ca a fost doborata de soldați israelieni, scrie Reuters. Spunand…

- Un barbat a fost impuscat si arestat dupa ce a incercat sa intre in sediul presedintiei Iranului, a anuntat luni guvernatorul adjunct al Teheranului, Mohsen Hamedani, transmite Reuters. ''Incercam sa identificam persoana si sa aflam care a fost motivatia sa'', a declarat…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme nucleare, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA în domeniul nuclear în care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de…