Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca s-a ajuns la un acord privind indepartarea armamentului greu din centrala nucleara din Zaporojia, Ucraina. Macron susține ca parțile au acceptat un acord in urma caruia armele grele vor fi mutate din interiorul centralei.

Ucraina a anuntat ca Rusia a declansat luni un nou atac masiv cu rachete, in timp ce alertele aeriene rasuna in multe parti ale tarii, inclusiv in Kiev, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.

Ministrul de externe al Ungariei a declarat vineri ca a depus o plangere la Uniunea Europeana, acuzand Ucraina ca ingreuneaza afacerile companiilor maghiare, cum ar fi producatorul de medicamente Richter.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a parut sa minimizeze, vineri, investigatiile preliminare care vizeaza presupuse ilegalitati comise de echipele sale de campanie in alegerile prezidentiale desfasurate in 2017 si 2022, anunța Mediafax.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut, luni, o discuție privata timp de aproape o ora, cu Papa Francisc, fiind de așteptat ca principala tema sa fi fost criza din Ucraina și perspectivele de pace in aceasta țara, scrie Reuters.

Președintele Franței anunța ca Parisul nu va riposta in cazul unui atac nuclear asupra Ucrainei deoarece interesele franceze nu sunt in pericol.

Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) al Rusiei constata o creștere semnificativa a numarului de bombardamente ale regiunilor de frontiera ale Federației Ruse de catre Ucraina de la inceputul lunii octombrie.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, intr-un interviu acordat CNN, ca Putin a avut impresia ca nu a fost respectat de Occident așa cum s-ar fi cuvenit, iar invazia Rusiei in Ucraina este „un efect post-COVID", pentru ca liderul de la Kremlin a stat mult timp in izolare, potrivit Mediafax.