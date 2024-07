Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a discutat luni telefonic cu noul presedinte iranian Masoud Pezeshkian, caruia i-a comunicat „ca trebuie facut totul pentru a evita o escaladare militara” dupa cresterea tensiunii intre Israel si Liban, cerand Iranului „sa inceteze sprijinul pentru actorii destabilizator”,…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat, luni, telefonic, cu noul presedinte iranian, Masoud Pezeshkian, caruia i-a comunicat „ca trebuie facut totul pentru a evita o escaladare militara” dupa cresterea tensiunii intre Israel si Liban, cerand Iranului „sa inceteze sprijinul pentru actorii…

- Un consilier de rang inalt al presedintelui american, Joe Biden, se va deplasa luni in Israel pentru discutii menite sa evite o noua escaladare a conflictului dintre Israel si Liban, a anuntat un oficial de la Casa Alba.

- Statul-major al fortelor armate iraniene a minimalizat miercuri rolul unei drone turcesti in localizarea elicopterului prabusit al presedintelui Ebrahim Raisi si a subliniat in schimb performantele aeronavelor fara pilot ale Iranului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Prabușirea elicopterului care ii transporta pe președintele iranian și pe ministrul sau de Externe are loc intr-un moment extrem de tensionat in Orientul Mijlociu, dar și in Iran, pe plan intern. Ebrahim Raisi adoptase o linie dura in privința conflictulu

- La ora actuala, serviciile de informații de la noi sunt in alerta pentru ca un cetațean iranian care a escrocat bancile din Emiratele Arabe Unite și a amenințat cu moartea un afacerist din Israel, se plimba inca liber prin Romania, deși are de mult timp un dosar „greu” la DIICOT. In a doua jumatate…

- Televiziunea de stat de la Teheran difuzeaza rugaciuni, in timp ce echipele de salvatori efectueaza cautari in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul prabușit la bordul caruia se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian. In acest moment, stare de sanatate…

- Elicopterul care il avea la bord pe președintele Iranului, Ebrahim Rayeesi, a aterizat forțat, iar echipele de salvare fac eforturi sa ajunga la locul accidentului. Accidentul s-a produs la mijlocul zilei de duminica, 19 mai 2024. Președintele Ebrahim Rayeesi se intorcea in Iran dupa ce avusese o intalnire…