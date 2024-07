Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a decis luni sa nu accepte demisia premierului Gabriel Attal, pentru a asigura „stabilitatea” țarii, in contextul in care alegerile parlamentare au dus la pierderea majoritații de catre partidul de guvernamant in favoarea stangii. Gabriel Attal ramane, cel puțin…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut premierului Gabriel Attal sa ramana deocamdata in funcție, potrivit unei surse din palatul prezidențial Elysee, citate de CNN.Attal și-a prezentat demisia luni dimineața, dar Macron a refuzat sa o accepte.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis luni sa il pastreze in functie pe prim-ministrul Gabriel Attal, pentru a asigura „stabilitatea” tarii, dupa alegerile parlamentare in care tabara politica a Guvernului si-a pierdut rolul de cel mai puternic partid, in favoarea stangii, intr-un Parlament fara…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis luni sa il pastreze in functie pe prim-ministrul Gabriel Attal, pentru a asigura ''stabilitatea'' tarii, dupa alegerile parlamentare in care tabara politica a guvernului si-a pierdut rolul de cel mai puternic partid, in favoarea stangii.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis luni sa il pastreze in functie pe prim-ministrul Gabriel Attal, pentru a asigura „stabilitatea” tarii, dupa alegerile parlamentare in care tabara politica a guvernului si-a pierdut rolul de cel mai puternic partid, in favoarea stangii, intr-un parlament fara…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va urmari rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor legislative anticipate, desfasurat duminica, in cadrul unei reuniuni la Palatul Elysee cu membri ai guvernului sau, printre care premierul Gabriel Attal, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a dat asigurari intr-un interviu ca va continua sa se implice atit pentru țara sa, cit si pentru Europa si dupa ce va parasi Palatul Elysee, in 2027. Macron a precizat ca „viseaza tot timpul sa faca lucruri marete”. Aceasta marturisire sugereaza, asa cum s-a mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi vineri la Palatul Elysee pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a doua zi dupa festivitatile celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, pentru a discuta despre ‘nevoile Ucrainei’ in fata Rusiei, a anuntat marti presedintia francez, potrivit…