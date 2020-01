Consiliul Județean are în derulare proiectul de reabilitare a clădirilor din Crângul Petrești

Consiliul Județean Vrancea are în derulare proiectul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, com. Vînători”. Investiția are o valoare estimată de 8 milioane… [citeste mai departe]