Stiri pe aceeasi tema

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Manevra președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a convoca alegeri parlamentare anticipate pentru a bloca drumul spre putere al politicianului de extrema-dreapta Marine Le Pen a bulversat investitorii, generand noi semne de intrebare referitoare la finanțele publice și…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Moneda unica euro s-a depreciat luni cu 0,5%, pana la un curs de 1,0751 dolari, cel mai scazut nivel din ultima luna, dupa ce presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, au fost devansati de partidele de extrema dreapta la alegerile europarlamentare…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dizolvat duminica Parlamentul francez, in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in fața partidului de extrema dreapta Adunarea Naționala in alegerile europene. Primul tur al alegerilor va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea va avea loc pe 7 iulie.…

- Documentul cu fișa de salariu a președintelui francez Emmanuel Macron, in format PDF, a fost publicat pe madada.fr, in urma unei cereri facute de un fost jurnalist, Xavier Berne, relateaza Liberation. „Fluturașul” de salariu al președintelui Macron arata ca liderul de la Elysee a incasat un venit net…

- La invitația soților Macron, președintele Chinei și soția lui au vizitat Hautes-Pyrenees, localitatea care are o semnificație deosebita pentru președintele Franței. Gazdele și oaspeții au servit masa la restaurantul L’Etape du Berger și au purtat discuții degajate. Xi Jinping a spus ca civilizația…

- Aflat in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani și intr-un context internațional complicat, președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit, luni, la Paris cu Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Adevarata miza: instituirea unor ”reguli…

- Se pregatesc 100.000 de soldați sa intervina in cazul in care Vladimir Putin extinde razboiul in alte țari. Se spera ca aceasta prezența militara va descuraja președintele rus, Vladimir Putin. Emmanuel Macron, președintele Franței, este principalul susținator al acestei masuri pentru a preveni extinderea…

- Ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, si omologul sau rus, Serghei Soigu, s-au aratat miercuri, 3 aprilie, in cursul unei discutii telefonice, „dispusi sa dialogheze" cu privire la conflictul din Ucraina, a anunțat Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres.„S-a…