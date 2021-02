Europa trebuie sa actioneze mai eficient si mai rapid in obtinerea vaccinurilor impotriva COVID-19 pentru populatia sa, a declarat luni presedintele Emmanuel Macron, care l-a primit in vizita la Paris pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. "Suntem intr-o cursa contra timp in privinta virusului", a spus Macron, adaugand ca opiniile sale asupra acestei chestiuni sunt impartasite si de cancelarul german Angela Merkel si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Noi, europenii, trebuie sa film mai eficienti in aceasta chestiune. Stiu ca aceasta este si intentia cancelarului…