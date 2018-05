Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui SUA Donald Trump de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul si a restabili sanctiunile impotriva Teheranului reprezinta o amenintare la adresa ordinii mondiale, scrie miercuri ziarul chinez controlat de stat China Daily, citat de agentia dpa. Anuntul lui Trump,…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca intentioneaza sa anunte retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian, potrivit unei persoane la curent cu aceasta conversatie, relateaza The New York Times (NYT).

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza Agerpres.

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…