- Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, el obtinand 58,2 la suta din totalul voturilor exprimate duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata estimarile Ifop. Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obtinut 41,8 la suta din voturi. Emmanuel Macron, in varsta de 44…

- Presedintele rus Vladimir Putin isi va concentra atacurile din Ucraina asupra zonelor separatiste din Donbas in incercarea de a obtine o "victorie" pentru 9 mai, data la care se marcheaza capitularea Germaniei naziste in 1945, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP. "Pentru…