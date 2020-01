Emmanuel Macron denunţă discursul care justifică violenţa în Franţa Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat cu vehementa, in avionul care il aducea din Israel joi seara, "discursurile politice extraordinar de vinovate" care afirma ca Franta a devenit o dictatura si justifica, de fapt, violenta politica si sociala, potrivit AFP. "In prezent, s-a instalat in societatea noastra - si in mod incitator, prin discursuri politice, extraordinar de vinovate - ideea ca noi nu am mai fi intr-o democratie, ca o forma de dictatura s-ar fi instalat", acuza presedintele intr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat la Radio J vineri dimineata. "Dar sa mergi pana la dictatura!… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

