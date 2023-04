Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron l-a indemnat joi, 6 aprilie, pe omologul sau chinez Xi Jinping sa se ințeleaga cu Rusia și sa ajute la incheierea razboiului din Ucraina, in timp ce cei doi șefi de stat au avut prima dintr-o serie de intalniri la nivel inalt la Beijing, noteaza Reuters . „Agresiunea…

- Ambasadorul Chinei la Uniunea Europeana, Fu Cong, a declarat ca "prietenia fara limite" dintre Moscova și Beijing este doar "retorica", iar China nu susține razboiul Rusiei cu Ucraina și nici nu a furnizat asistența militara regimului de la Kremlin.

- China poate juca un "rol major" in sensul gasirii unui parcurs pentru reinstaurarea pacii in Ucraina, a afirmat miercuri, in cursul vizitei de stat la Beijing, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, anunța Mediafax."Datorita relatiei stranse cu Rusia, reafirmata in ultimele zile" prin vizita presedintelui…

- Presedintele american, Joe Biden, a avut o conversatie telefonica, marti, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, cu care a discutat despre apropiata vizita a acestuia in China, a anuntat Casa Alba, scrie Rador.Cei doi lideri au vorbit si despre mentinerea sprijinului fata de Ucraina, impotriva…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, intentioneaza sa abordeze la intalnirea din aprilie cu omologul sau chinez, Xi Jinping, perspectivele negocierilor de pace in Ucraina, anunta Palatul Elysee.

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se va alatura presedintelui francez Emmanuel Macron intr-o vizita la Beijing, luna viitoare, pentru a prezenta "vocea unita" a Europei și a convinge China sa faca presiuni asupra Rusiei pentru a inceta invazia din Ucraina, a declarat șeful statului francez.

- Avionul lui Xi Jinping a decolat de la Aeroportul Vnukovo, dupa ce a fost salutat de o garda de onoare, care a cantat imnurile nationale rus si chinez, potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti. Oficiali guvernamentali rusi de rang inalt au asistat la decolare. Kremlinul subliniaza ca nu este surprins…

- Liderul chinez a ajuns la Moscova, la invitația președintelui Rusiei, insa Vladimir Putin nu l-a așteptat la aeroport pe președintele Chinei, Xi Jinping. La Moscova, in momentul in care a coborat din avion, liderul chinez a fost așteptat de o numeroasa delegație a Rusiei, dar fara ca Putin sa fie prezent.…