Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat acordul la care au ajuns Cei 28 de lideri ai tarilor UE cu privire la dosarul migratiei vineri, dupa o noapte de dezbateri, depasind astfel blocajul italian, ceea ce recompenseaza - potrivit lui - "cooperarea europeana", informeaza AFP. "El…

- Presedintele iranian Hassan Rohani l-a avertizat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca este ”imposibil” ca Iranul sa ramana in acordul in dosarul nuclear iranian daca Teheranul nu poate beneficia de prevederile acestui text din cauza retragerii Statelor Unite, potrivit agentiei Tasnim, scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza duminica agentia Reuters. 'Am…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…