Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut sambata Iranului, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele iranian Ebrahim Raissi, „sa puna capat imediat sprijinului” pentru Rusia in razboiul din Ucraina prin incetarea livrarilor sale de drone, a indicat Palatul Elysee, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut sambata Iranului, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele iranian Ebrahim Raissi, "sa puna capat imediat sprijinului" pentru Rusia in razboiul din Ucraina prin incetarea livrarilor sale de drone, a indicat Palatul Elysee.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica - intr-un interviu pentru publicatia L'Opinion - ca Rusia a "pierdut deja din punct de vedere geopolitic" in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o "forma de vasalitate fata de China", scrie France Presse.

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca nu este momentul pentru negocieri intre Ucraina și Rusia. In schimb, el a recunoscut ca „vremea este acum militara”. Intr-un interviu acordat Les Echos, in timpul unei vizite recente in China, Macron a menționat ca ucrainenii continua sa-și apere…

- In timp ce tranșeele din Ucraina continua sa fie blocate in lupta, la mii de kilometri de acolo mai multe țari discuta detaliile unei medieri care poate duce la pace. Joi, la Beijing, președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului sau chinez, Xi Jinping, sa-și foloseasca poziția și sa medieze…

- Președintele chinez Xi Jinping nu a aratat niciun semn ca iși va schimba poziția fața de razboiul pornit de Rusia in Ucraina, dupa discuțiile de joi cu omologul francez Emmanuel Macron, scrie Politico Europe.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul american Joe Biden, au semnalat marti, intr-o conversatie telefonica, dorinta ca China sa ajute la "accelerarea" cautarii unei solutii la razboiul din Ucraina, au declarat surse diplomatice franceze, transmite AFP, preluata de Agerpres.