Emmanuel Macron 'condamnă cu cea mai mare fermitate atacurile teroriste' de la Kabul Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat joi seara "cu cea mai mare fermitate atacurile teroriste" care au avut loc in apropierea aeroportului din Kabul, care s-au soldat cu zeci de victime, relateaza AFP.



Intr-un comunicat, seful statului francez transmite "condoleantele sale familiilor victimelor americane si afgane, isi exprima sustinerea pentru cei raniti si saluta eroismul celor care se afla in teren pentru a incheia operatiunile de evacuare", inainte de a promite ca "Franta le va duce la bun sfarsit si va mentine actiunea ei umanitara si de protectie a afganilor amenintati".

