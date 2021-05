Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri o mai mare "coeziune" in cadrul NATO, reprosandu-i inca o data Turciei ca actioneaza de una singura in detrimentul aliatilor sai, relateaza AFP.



Viitorul summit al NATO de la 14 iunie de la Bruxelles "trebuie sa permita intarirea coeziunii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice", a declarat seful statului francez la finalul unei intrevederi cu secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, la Palatul Elysee.



"Solidaritatea intre aliati nu este pur si simplu un cuvant, cu geometrie variabila. Ea implica indatoriri, responsabilitati…