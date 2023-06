Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica - intr-un interviu pentru publicatia L'Opinion - ca Rusia a "pierdut deja din punct de vedere geopolitic" in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o "forma de vasalitate fata de China", scrie France Presse.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis din nou duminica omologului sau Volodimir Zelenski angajamentul sau de a asigura „tot ajutorul necesar Ucrainei pentru a-si restabili suveranitatea si integritatea teritoriala”, a anuntat Palatul Elysee , citat de AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice,…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca nu este momentul pentru negocieri intre Ucraina și Rusia. In schimb, el a recunoscut ca „vremea este acum militara”. Intr-un interviu acordat Les Echos, in timpul unei vizite recente in China, Macron a menționat ca ucrainenii continua sa-și apere…

- In timp ce tranșeele din Ucraina continua sa fie blocate in lupta, la mii de kilometri de acolo mai multe țari discuta detaliile unei medieri care poate duce la pace. Joi, la Beijing, președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului sau chinez, Xi Jinping, sa-și foloseasca poziția și sa medieze…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina si despre alte probleme inaintea unei reuniuni a Consiliului European, in cadrul unei cine de lucru la Palatul Elysee, luni seara, transmite AFP, citat de news.ro.Critic…

- Ucraina si Rusia au raportat pierderi grele in batalia pentru Bahmut. Moscova incearca de luni de zile sa cucereasca orasul din estul Ucrainei, intr-un razboi de uzura, transmite BBC, citat de news.ro.Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat ca fortele rusesti au suferit peste 1.100…